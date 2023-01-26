وزير الخارجية يستقبل نظيره بسريلانكا ويستعرض سبل تعزيز علاقات التعاون

استقبل وزير الخارجية الأمير ،فيصل بن فرحان بن عبدالله ، اليوم، بمقر الوزارة في الرياض، وزير خارجية جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، السيد علي صبري.
واستعرض الجانبان خلال الاستقبال العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة توطيد التنسيق الثنائي في العديد من المجالات السياسية والأمنية والمتعددة الأطراف بمختلف المستويات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
عقب ذلك أقام وزير الخارجية مأدبة غداء تكريماً لوزير خارجية سريلانكا والوفد المرافق له.