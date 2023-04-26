طلاب وطالبات مدارس "تعليم الرياض" يعودون لاستكمال الفصل الدراسي الثالث

عاد طلاب وطالبات إلى مدارسهم في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بجميع مراحلها التعليمية، صباح اليوم الأربعاء؛ لاستكمال الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الحالي ١٤٤٤هـ، بعد تمتُّعهم بإجازة عيد الفطر المبارك.
وأوضح عبدالسلام بن إبراهيم الثميري، المتحدث الرسمي لتعليم الرياض؛ أن مدارس الإدارة شهدت عودة الطلاب والطالبات بكل جدّ ونشاط لإكمال رحلتهم التعليمية، مقدّمًا تهنئته للجميع من طلاب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس بعيد الفطر المبارك.
وأشار الثميري إلى أنه، ومع عودة الطلاب والطالبات للمدارس، عاد التوقيت الصيفي للدوام لتكون بداية الاصطفاف الصباحي الساعة 6:15 صباحًا، فيما ستكون الحصة الأولى الساعة 6:30 صباحًا من يوم الأربعاء 6 شوال الجاري الموافق 26 أبريل إلى نهاية العام الدراسي يوم 4 ذي الحجة الموافق 22 يونيو، متمنيًا لجميع الطلاب والطالبات فصلًا دراسيًّا حافلًا بالتفوق والإنجازات.
من جانب آخر نظّمت الإدارة حفلَ معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك بمبنى الإدارة الرئيسي.
وتبادل الجميعُ التهانيَ والتبريكات بهذه المناسبة، بحضور الدكتور حسن بن محسن خرمي المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، والمساعدين ومديري الإدارات ومنسوبي الإدارة.
وهنأ المديرُ العام للتعليم بمنطقة الرياض، الجميعَ بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلًا الله أن يديم على بلادنا المباركة نعمةَ الأمن والأمان والاستقرار والرخاء تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
وقدّم تهنئته كذلك لكافة منسوبي ومنسوبات الإدارة والمدارس، معبّرًا عن شكره للجميع على الجهود المبذولة في خدمة العملية التعليمية، وداعيًا إلى بذل المزيد خلال الفترة المقبلة.