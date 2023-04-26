طلاب وطالبات مدارس "تعليم الرياض" يعودون لاستكمال الفصل الدراسي الثالث

وأشار الثميري إلى أنه، ومع عودة الطلاب والطالبات للمدارس، عاد التوقيت الصيفي للدوام لتكون بداية الاصطفاف الصباحي الساعة 6:15 صباحًا، فيما ستكون الحصة الأولى الساعة 6:30 صباحًا من يوم الأربعاء 6 شوال الجاري الموافق 26 أبريل إلى نهاية العام الدراسي يوم 4 ذي الحجة الموافق 22 يونيو، متمنيًا لجميع الطلاب والطالبات فصلًا دراسيًّا حافلًا بالتفوق والإنجازات.