"فلكية جدة": "بدر جمادى الأولى" يُزَين سماء المملكة والوطن العربي اليوم

ولفت "أبو زاهرة" إلى أن القمر البدر سيسطع من غروب الشمس وحتى فجر اليوم التالي باستثناء القاطنين في الدائرة القطبية الشمالية؛ ففي أقصى الشمال سوف يحاكي القمر شمس منتصف الليل؛ حيث يظل في السماء لمدة 24 ساعة في حين لا يمكن رؤية القمر في القارة القطبية الجنوبية، فمسار القمر في السماء متغير بسبب كروية الأرض واعتمادًا على الموقع الجغرافي.