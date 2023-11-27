"فلكية جدة": "بدر جمادى الأولى" يُزَين سماء المملكة والوطن العربي اليوم

يُرصَد بعد غروب شمس اليوم الاثنين 27 نوفمبر بسماء السعودية والوطن العربي القمرُ البدر لشهر جمادى الأولى وسيزين السماء طوال الليل.
وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة: سيصل القمر لحظة الاكتمال عندما يكون بزاوية 180 درجة من الشمس عند الساعة 12:16 ظهرًا بتوقيت مكة (09:16 صباحًا بتوقيت غرينتش).
وأضاف أبو زاهرة: بعد ذلك سيشرق القمر بعد غروب الشمس حسب التوقيت المحلي، وسيلاحظ أثناء شروقه أنه قد يكون باللون الوردي أو البرتقالي بسبب الغلاف الجوي للأرض الذي يقوم ببعثرة الضوء الأبيض المنعكس عن القمر وتتشتت ألوان الطيف الأزرق ذات الطول الموجي القصير، وتبقى ألوان الطيف الأحمر ذات الطول الموجي الطويل والتي تصل إلى أعيننا ونراها، وهو نفس السبب الذي يجعلنا نرى الشمس الغاربة بلون ضارب للحمرة.
وتابع: بشكل عام في النصف الشمالي من الكرة الأرضية سيأخذ القمر البدر مسارًا عاليًا عبر السماء؛ حيث سيشرق من الأفق الشمالي الشرقي ويغرب في الشمال الغربي، تمامًا كما تفعل شمس الربيع ظاهريًّا في شهر مايو؛ أما في المناطق جنوب خط الاستواء؛ فإن القمر سيتبع المسار الظاهري المنخفض لشمس أواخر الخريف.
ولفت "أبو زاهرة" إلى أن القمر البدر سيسطع من غروب الشمس وحتى فجر اليوم التالي باستثناء القاطنين في الدائرة القطبية الشمالية؛ ففي أقصى الشمال سوف يحاكي القمر شمس منتصف الليل؛ حيث يظل في السماء لمدة 24 ساعة في حين لا يمكن رؤية القمر في القارة القطبية الجنوبية، فمسار القمر في السماء متغير بسبب كروية الأرض واعتمادًا على الموقع الجغرافي.
ويعتبر هذا الوقت من الشهر القمري مثاليًّا لرصد الفوهات المشعة على سطح القمر خلافا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوقوع كامل القمر في نور الشمس، وتلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات، ويُعتقد بأن تلك الفوهات حديثة التكوين وتعتبر فوهه "تيخو" أكثر الفوهات إشعاعًا وهو وقت مناسب لتصويرها.
وأكمل: خلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخرًا بحوالى الساعة كل يوم، ويصبح مشاهدًا فقط في سماء الفجر والصباح الباكر، وفي ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من اكتماله بدرًا.