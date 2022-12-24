"البسوا ولبسوا عيالكم".. "الحصيني": أجواء باردة من اليوم بالرياض وعدة مدن

قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، إن الأجواء اليوم تميل للبرودة إلى باردة على مدن المملكة والخليج.
وتابع: من المتوقع انخفاض في الحرارة على الرياض والشرقية من اليوم السبت وأجواء باردة صباحاً معتدلة نهاراً خلال الأيام المقبلة، من غد الأحد على الشمالية والوسطى والشرقية والغربية نسبياً بجانب الأمطار على المرتفعات الجنوبية "البسوا ولبسوا عيالكم".
ولفت الحصيني، إلى أن درجات الحرارة اليوم أدناها بلغت في القريات 2 مئوية، وأعلاها في جازان 25 درجة، فيما سجّلت في جدة 18 درجة، والرياض 15 مئوية، والمدينة 12 درجة مئوية.
وأضاف، أن السماء تشهد أجواءً صحوة بشكل عام عدا المنطقة الشرقية وجنوب الرياض.