"البسوا ولبسوا عيالكم".. "الحصيني": أجواء باردة من اليوم بالرياض وعدة مدن

وتابع: من المتوقع انخفاض في الحرارة على الرياض والشرقية من اليوم السبت وأجواء باردة صباحاً معتدلة نهاراً خلال الأيام المقبلة، من غد الأحد على الشمالية والوسطى والشرقية والغربية نسبياً بجانب الأمطار على المرتفعات الجنوبية "البسوا ولبسوا عيالكم".