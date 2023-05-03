39 مئوية.. مكة المكرّمة وشرورة تسجّلان أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرّمة وشرورة أعلى درجة حرارة بـ 39 مئوية، فيما سجّلت طريف وأبها والباحة أقل درجة حرارة 14 مئوية.