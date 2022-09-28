"الصمعاني" يهنئ سمو ولي العهد بصدور الأمر الملكي بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراء

رفع وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون سموه رئيسًا لمجلس الوزراء، متمنيًا لسموه دوام التوفيق واستمرار مسيرة الإنجاز.
كما رفع شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الثقة الملكية الغالية بتجديد تعيينه وزيرًا للعدل ضمن إعادة تشكيل مجلس الوزراء، سائلًا الله العون والتوفيق لخدمة الوطن وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وأن يوفق سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لما فيه خير الوطن والمواطن.