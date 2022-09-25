أمير الباحة يرعى حفل أهالي المنطقة بمناسبة اليوم الوطني الـ 92

ثم توالت فقرات الحفل، حيث أُلقي عددٌ من الكلمات الخطابية التي تحدثت عن أبرز ما نفَّذته الأمانة والبلديات التابعة لها بالمنطقة للاحتفال باليوم الوطني, وما تحقَّق للوطن من منجزات على مدى 92 عاماً.