أمير الباحة يرعى حفل أهالي المنطقة بمناسبة اليوم الوطني الـ 92

شرّف الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة مساء أمس الأحد حفل أهالي الباحة بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة، الذي نظَّمَته أمانة المنطقة على المسرح المفتوح بمنتزه الحسام بمدينة الباحة، بحضور الأمير محمد بن حسام بن سعود.
ونَوَّهَ أمير المنطقة بما تحقَّقَ للوطن من منجزات عظيمة من التطور والازدهار، سائلاً اللهَ -العلي القدير- أن يديم على الوطن أمنَه واستقرارَه ورخاءَه وازدهارَه في ظل حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-.
ثم توالت فقرات الحفل، حيث أُلقي عددٌ من الكلمات الخطابية التي تحدثت عن أبرز ما نفَّذته الأمانة والبلديات التابعة لها بالمنطقة للاحتفال باليوم الوطني, وما تحقَّق للوطن من منجزات على مدى 92 عاماً.
وألقى ماشي العُمري كلمة الأهالي والتي ذكر فيها الترابط الكبير الذي يجمع القيادة الرشيدة بالمواطن الكريم والتي تجسده معاني التلاحم القوية والاهتمام العظيم برفاهية شعب المملكة والتي تعكسها المشاريع التنموية في شتى المجالات.
بعد ذلك شاهد أمير المنطقة والحضور أوبريتاً غنائياً وطنياً وشارك في العرضة السعودية، بمشاركة فرقة الفنون الشعبية، كما تسلم هدية من الفنانة التشكيلية نجوى الزهراني بهذه المناسبة، فيما أضاءت الألعاب النارية سماء الحفل وسط حضور كثيف فاق 5000 شخص.
من جانبه رفع أمين المنطقة الدكتور علي السواط شكره وتقديره لأمير المنطقة على مشاركة الأهالي في احتفالهم بمناسبة اليوم الوطني.