"بيانات وبحوث وأوراق فكرية".. لقاء مفتوح عقدته "الأزياء".. هذه أهدافه

وتعتمد هيئة الأزياء في جمع البيانات حول قطاع الأزياء السعودي وإتاحة إمكانية الوصول إليها من خلال مركز للمعرفة، وتشمل جمع البيانات الخاصة بالمملكة محليًّا من خلال الاستبيانات والتعاون مع الجهات ذات الصلة، وأيضًا الوصول إلى معلومات السوق الدولية، ومن التقارير التحليلية، وتشمل تحليل الاتجاهات الحالية والناشئة للعرض والطلب، ونظرة على السوق العالمية للأزياء، بالإضافة إلى التركيز على الابتكار في قطاع الأزياء.