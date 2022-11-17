أموال القاصرين توقّع اتفاقية مع شركة جبل عمر للتطوير تستحوذ بموجبها على أسهم الغُيَّب

وقّعت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومَن في حكمهم، مع شركة جبل عمر للتطوير؛ اتفاقية تستحوذ بموجبها الهيئة على أسهم الغُيَّب في شركة جبل عمر للتطوير، نظير حصص العقارات المفرغة بعدد "1,519,122" سهمُا، التي تعود ملكيتها لفئة الغائبين تحت إشراف الهيئة، بهدف حفظ هذه الأموال وإدارتها وتسليمها لأصحابها وفقًا لنظام الهيئة.
وأوضح رئيس الهيئة محمد بن عبدالله العقلا، أن الهيئة تشرف على عقارات الغيّب بحكم اختصاصها، وأن العقارات التي لها صكوك ملكية وأصحابها غُيّب يسجل ما يقابلها من أسهم باسم الغُيَّب تحت إشراف الهيئة، مفيدًا بأن توقيع الهيئة اتفاقية "حصة أسهم" في شركة جبل عمر للتطوير نيابة عن عقارات الغيّب؛ سيتم بموجبها إيداع أسهم مقابلة لحصص العقارات المفرغة التي تعود لتلك الفئة.
من جانبه بيّن المدير العام للاستثمار بالهيئة أحمد بن عبدالمحسن الرميح، أن الاتفاقية مع شركة جبل عمر للتطوير تتماشى مع إستراتيجية الهيئة في حفظ الأصول وإدارتها وتنميتها من خلال الاستثمار تحت ولاية الهيئة.