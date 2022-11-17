أموال القاصرين توقّع اتفاقية مع شركة جبل عمر للتطوير تستحوذ بموجبها على أسهم الغُيَّب

وأوضح رئيس الهيئة محمد بن عبدالله العقلا، أن الهيئة تشرف على عقارات الغيّب بحكم اختصاصها، وأن العقارات التي لها صكوك ملكية وأصحابها غُيّب يسجل ما يقابلها من أسهم باسم الغُيَّب تحت إشراف الهيئة، مفيدًا بأن توقيع الهيئة اتفاقية "حصة أسهم" في شركة جبل عمر للتطوير نيابة عن عقارات الغيّب؛ سيتم بموجبها إيداع أسهم مقابلة لحصص العقارات المفرغة التي تعود لتلك الفئة.