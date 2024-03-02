المناطق المشمولة بتوقُّعات الأمطار ليوم السبت

تُشير آخر مُخرجات أنظمة المُحاكاة الحاسوبية الخاصة بحركة الأنظمة الجوية وتوقعات الأمطار، إلى تأثر الأجزاء الجنوبية الغربية والغربية من المملكة، ليوم السبت، بأحوال جوية غير مستقرّة، تعمل على تكاثر السحب وتساقط زخات من الأمطار في بعض المناطق.
ويُتَوَقَّع أن تشمل فرصُ الأمطار ليوم السبت أجزاءَ من مرتفعات جازان وعسير والباحة، وتمتدُّ وصولًا حتى الطائف ومُرتفعات منطقة مكة المكرمة، خاصة الأجزاء الغربية منها، على أن تكون هذه الأمطار خفيفة بوجه عام ومحلية الطابع.
ويُتوقّع أن يتراجع تأثيرُ المُرتفع الجوّي السيبيري عن مُختلف أرجاء المملكة ليوم السبت، وترتفع درجات الحرارة، ويكون الطقس بمشيئة الله باردًا نسبيًّا على أجزاء من شمال المملكة، ومُعتدلًا إلى دافئ في باقي المناطق، في حين يكون دافئًا إلى حارّ نسبيًّا على أجزاء من الشريط الساحلي الغربي من المملكة.