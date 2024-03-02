المناطق المشمولة بتوقُّعات الأمطار ليوم السبت

ويُتوقّع أن يتراجع تأثيرُ المُرتفع الجوّي السيبيري عن مُختلف أرجاء المملكة ليوم السبت، وترتفع درجات الحرارة، ويكون الطقس بمشيئة الله باردًا نسبيًّا على أجزاء من شمال المملكة، ومُعتدلًا إلى دافئ في باقي المناطق، في حين يكون دافئًا إلى حارّ نسبيًّا على أجزاء من الشريط الساحلي الغربي من المملكة.