مع قرب رمضان.. أمير الباحة يوجّه بمراقبة أسعار السلع وتوفيرها في الأسواق

شدّد الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، على أهمية مضاعفة جهود الإدارات المختصّة واللجان المشكّلة في مراقبة أسعار السلع الشرائية وتوفرها في الأسواق والمحال التجارية مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
وأشار إلى ضرورة تكثيف وتفعيل البرامج التوعوية التي تهدف إلى مشاركة جميع شرائح المجتمع بالتعاون مع الجهات المختصّة لتقديم البلاغات عند وجود أي مخالفة على السلع الشرائية، سواءً كان في عدم توافرها أو مخالفة الأسعار أو انتهاء صلاحية الاستهلاك.
وأكّد أمير منطقة الباحة، سرعة التجاوب مع ما يرد من بلاغاتٍ على الرقم المجاني 1900، وحرصه على أهمية استمرار الجولات التفتيشية التي يقوم بها مراقبو فرع وزارة التجارة بالمنطقة على الأسواق والمحال التجارية وما تحققه من نتائج إيجابية، مع ضرورة متابعة ثبات الأسعار مقارنة بما كانت عليه خلال الأشهر الماضية، مع التأكيد على أهمية مواجهة القوى الشرائية التي ستشهدها الأسواق والمحال التجارية بالمنطقة ومحافظاتها خلال الأيام المقبلة.