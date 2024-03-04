مع قرب رمضان.. أمير الباحة يوجّه بمراقبة أسعار السلع وتوفيرها في الأسواق

وأكّد أمير منطقة الباحة، سرعة التجاوب مع ما يرد من بلاغاتٍ على الرقم المجاني 1900، وحرصه على أهمية استمرار الجولات التفتيشية التي يقوم بها مراقبو فرع وزارة التجارة بالمنطقة على الأسواق والمحال التجارية وما تحققه من نتائج إيجابية، مع ضرورة متابعة ثبات الأسعار مقارنة بما كانت عليه خلال الأشهر الماضية، مع التأكيد على أهمية مواجهة القوى الشرائية التي ستشهدها الأسواق والمحال التجارية بالمنطقة ومحافظاتها خلال الأيام المقبلة.