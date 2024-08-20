محليات
اعتبارًا من غد حتى الخميس.. "الدفاع المدني" يحذّر من أمطار على جدة وبحرة
دعا لأخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته والابتعاد عن الأودية ومجاري السيول
حذّر الدفاع المدني من أمطار خفيفة على محافظتي جدة وبحرة بمنطقة مكة المكرمة، اعتبارًا من يوم غد الأربعاء وحتى يوم الخميس.
وبيّن الدفاع المدني أن التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد تشير إلى هطول أمطار بمشيئة الله خفيفة على تلك المحافظات.
ودعا الدفاع المدني الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بتعليماته، والابتعاد عن الأودية ومجاري السيول.