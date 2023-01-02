30 جولة ميدانية للجنة الصحة بمهرجان الإبل

وبلغ عدد الجولات المنفذة 30 جولة رقابية على الأسواق والمحال في منطقة المهرجان، حيث لم يتم رصد أي مخالفة تذكر, إذ يقوم فريق اللجنة المكون من 6 أعضاء (رجالاً ونساءً)، بالتعاون مع الأمانة والبلديات بالمتابعة والتأكد من سلامة المأكولات والمشروبات الجاهزة التي تباع لدى الأسر المنتجة والمطاعم، وتنفيذ جولات رقابية على المحال التجارية بشارع الدهناء للتأكد من تطبيق الاشتراطات والإجراءات المترتبة عليهم، ومطابقة جميع المواد الغذائية المعروضة للبيع للاشتراطات الصحية، وذلك لتأمين الجانب الغذائي، وفق معايير الجودة بما يضمن تعزيز الصحة والسلامة للمشاركين والزوار.