علامة خير بالرياض ومناطق عدة.. "الحصيني": حرارة تتهاوى وهذا إجراء لمصلحتكم!

وأضاف: "سوف يكون هذا الانخفاض محسوسًا من يوم الاثنين، ثم في نهاية الأسبوع يطرأ ارتفاع خفيف في الحرارة مع بقاء الأجواء من باردة إلى باردة نسبيًّا فجرًا على معظم المناطق، عدا السواحل الغربية ومكة فمعتدلة فجرًا، ومتوقع أن يكون مقدار الانخفاض من 5 إلى 6 درجات مئوية عما سجلته اليوم السبت".