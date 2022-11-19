علامة خير بالرياض ومناطق عدة.. "الحصيني": حرارة تتهاوى وهذا إجراء لمصلحتكم!

توقّع الباحث في الطقس، عضو لجنة التسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أن تكون أجواء العاصمة صباح اليوم السبت باردة ومنعشة، مشيرًا إلى تسجيل الحرارة في الرياض فجر اليوم 17 درجة مئوية، والرطوبة 95٪ كأنها مدينة ساحلية لدرجة تشكل سحب النفيض أو السحب المنخفضة.
وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر"، أن سحب النفيض علامة من علامات الخير -الخصب- لذا متوقع أن تتحسن توقعات الأمطار "متوسطة المدى" على المناطق التي لم تشملها الأمطار مثل الرياض والشرقية والقصيم ومكة، متوقع موجة برد خفيفة وهي أول موجة برد معتبرة منذ دخول فصل الخريف لهذا العام على مناطق الرياض والقصيم والشرقية، بشكل أقلّ، وهذا الانخفاض متوقع، ويشمل معظم المملكة والخليج، لكن بنسب أقل من الشمالية والوسطى.
وأضاف: "سوف يكون هذا الانخفاض محسوسًا من يوم الاثنين، ثم في نهاية الأسبوع يطرأ ارتفاع خفيف في الحرارة مع بقاء الأجواء من باردة إلى باردة نسبيًّا فجرًا على معظم المناطق، عدا السواحل الغربية ومكة فمعتدلة فجرًا، ومتوقع أن يكون مقدار الانخفاض من 5 إلى 6 درجات مئوية عما سجلته اليوم السبت".
وتابع: هذه مقدمات برد هذه السنة، وما دام أن الجسم لم يتعود على البرد فلمصلحتكم البسوا ولبسوا عيالكم صباحًا "الوسطى والمرتفعات شتوي خفيف، والشمالية شتوي متوسط، والشرقية ملابس خريفية، وباقي المملكة والخليج ملابس صيفية"، والله الحافظ.