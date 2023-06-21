44 مئوية.. مكة المكرّمة والخرج أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرّمة والخرج 44 مئوية، فيما سجّلت أبها والباحة والقريات أقل درجة حرارة 18 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرّمة والخرج 44 مئوية، وكل من مِنى والصمان والأحساء وحفر الباطن والدهناء 43 درجة، والمدينة المنوّرة والرياض والدمام وبريدة والتنهات ووادي الدواسر وينبع وعرفات ومزدلفة 42 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت أبها والباحة والقريات في أدنى القائمة بـ 18 مئوية، وطريف 19 مئوية.
وسجّلت جازان والقنفذة والوجه وجدة أعلى رطوبة بنسبة 90% و 85%.