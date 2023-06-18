"الأرصاد": رياحٌ نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحدُّ من مدى الرؤية على الجوف والشمالية وتبوك والمدينة ومكة والشرقية والرياض

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، كذلك مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف؛ يصل إلى مترين مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط خفيف إلى متوسط الموج.