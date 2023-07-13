تقتحم وتنافس وتدمر.. 5 أضرار تسببها "الأنواع الفطرية غير الأصيلة الغازية"

وتابع: كما تعمل على الإضرار بجمالية المدن؛ لطرحها الفضلات في الأماكن المختلفة، ونشر أعشاشها في الأماكن العامة، وتضر بالبنية التحتية من خلال نمو الجذور وتدمير الإمدادات الحيوية، وتضر بالصحة العامة؛ حيث تعد من الكائنات الناقلة لمسببات الأمراض الخطيرة.