دع المركبة تتنفس.. 6 نصائح من "المرور" لـ"قيادة سليمة تحت المطر"

حذرت الإدارة العامة للمرور، من ارتفاع نسبة الخطورة عند القيادة تحت الأجواء الماطِرة، مشيرة إلى أهمية اتباع إجراءات السلامة للحفاظ على الأرواح.
وقدمت "المرور"، عبر حسابها على منصة "إكس"، مجموعة من النصائح لقيادة سليمة تحت المطر، ودعت إلى "تحديد الطريق باختيار اقصر واسلم طريق للوجهة قبل الانطلاق".
ووفق فيديو جرافيك، أضافت تقول: "أشعل مصابيحك في حال انعدام الرؤية لتتضح أبعاد مركبتك تحت المطر لمن حولك، ودع المركبة تتنفس بفتح النوافذ قليلاً حتى لا يتجمع الضباب على النوافذ".
وتابعت: "قد ببطء وخفف من سرعتك، لأن الإطار عندما يتحرك يقل تماسكه وثباته مع زيادة السرعة، وتحرك بهدوء كي لا تفقد السيطرة على سيارتك فوق الشوارع المبتلة، وأترك مسافة آمنة لتجنب التوقف المفاجئ بينك وبين المركبة التي أمامك".