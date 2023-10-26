دع المركبة تتنفس.. 6 نصائح من "المرور" لـ"قيادة سليمة تحت المطر"

وتابعت: "قد ببطء وخفف من سرعتك، لأن الإطار عندما يتحرك يقل تماسكه وثباته مع زيادة السرعة، وتحرك بهدوء كي لا تفقد السيطرة على سيارتك فوق الشوارع المبتلة، وأترك مسافة آمنة لتجنب التوقف المفاجئ بينك وبين المركبة التي أمامك".