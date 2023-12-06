أمير الشرقية يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة

رفع أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز- باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة الشرقية- التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء "حفظهم الله" بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1445 / 1446هـ (2024م).
وقال أمير المنطقة الشرقية إن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024م تأتي استكمالاً لمسيرة الخير والنماء واستمرارًا للإصلاحات الاقتصادية الهادفة لتعزيز النمو الاقتصادي للمملكة، ودعم مركزها المالي للتنمية وتحقيق الاستدامة المالية العامة للدولة من خلال تنويع مصادر الإيرادات، ورفع كفاءة الانفاق، بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص وتعزيز أنشطته ومساهمته في الاقتصاد الوطني ودعم الناتج المحلي".
وأضاف: أرقام الميزانية تؤكد استمرار مسيرة دعم المشروعات التنموية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030م، وإيجاد البرامج النوعية لتعزيز مكتسبات القطاعات الاقتصادية ودعم التنمية في سائر المجالات، وستُسهم ميزانية الخير في دعم كل ما يصب في مصلحة الوطن والمواطن من مشروعات تنموية واقتصادية تحسن جودة الحياة في جميع المجالات المختلفة، وتحقق تنمية شاملة ينعم بها الجميع بإذن الله، وأسأل المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم نِعم الاستقرار والأمن والرخاء على هذه البلاد.