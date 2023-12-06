أمير الشرقية يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة

وأضاف: أرقام الميزانية تؤكد استمرار مسيرة دعم المشروعات التنموية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030م، وإيجاد البرامج النوعية لتعزيز مكتسبات القطاعات الاقتصادية ودعم التنمية في سائر المجالات، وستُسهم ميزانية الخير في دعم كل ما يصب في مصلحة الوطن والمواطن من مشروعات تنموية واقتصادية تحسن جودة الحياة في جميع المجالات المختلفة، وتحقق تنمية شاملة ينعم بها الجميع بإذن الله، وأسأل المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم نِعم الاستقرار والأمن والرخاء على هذه البلاد.