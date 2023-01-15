"تكافل" تودع مبالغ الدفعة الثانية والأخيرة من إعانات العام الدراسي لطلابها

وتقدم تكافل عدداً من برامج الدعم الأخرى (المادي والمعنوي والتعليمي) للطلاب والطالبات المستفيدين من خدماتها، كما يمكن لطلبة تكافل الذين لم يشملهم الدعم المالي الاستفادة من باقي البرامج وللاطلاع على هذه المشاريع والتسجيل فيها عن طريق موقع المؤسسة www.takaful.org.sa ، وتأتي تلك البرامج والمشاريع لمساعدة الطلبة المستفيدين على النجاح والتفوق في دراستهم وتحسين فرصهم الدراسية والعملية مستقبلاً، بإذن الله.