بمبادراته ومشروعاته النوعية.. "جودة الحياة" يواصل جهوده لتمكين القطاع الثقافي

بينما أقيمت فعالية "نقوش العقير" التي نظَّمتها هيئة التراث بالتعاون مع جمعية الثقافة والفنون على ضفاف ميناء العقير التاريخي في الأحساء، بحضور أكثر من 60 ألف زائر، وتضمنت الفعالية عروضًا تراثية وفلكلورية، سلطت الضوء على الحرف اليدوية التقليدية التي تشتهر فيها محافظة الأحساء. وفي إطار تشجيع الكفاءات وتسليط الضوء عليها، جذب المعهد الملكي للفنون التقليدية عددًا كبيرًا من المستفيدين للبرامج التدريبية، والدورات الحرفية العملية والنظرية، واستقطب أكثر من 1453 مستفيدًا، كما شارك المعهد أيضًا في عدد من الفعاليات الثقافية داخل المملكة وخارجها، كمشاركته في الملتقى الختامي لمعرض إكسبو 2023 الذي عُقد في فرنسا.