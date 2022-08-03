القطاع السياحي الخاص يثري برنامج صيف السعودية "جوي وأجوائي" بعروض وباقات وخصومات غير مسبوقة

تواصل المملكة العربية السعودية خطواتها المتسارعة لتعزيز مكانتها على خارطة السياحة العالمية؛ عبر دعم حكومي مستمر، وتعاون بين منظومة السياحة السعودية وبقية الجهات الحكومية، وتكامل بين القطاع الحكومي والخاص؛ لإنجاح البرامج والمواسم والفعاليات التي تستقطب السياح من الداخل والخارج، وتلبي تطلعات جميع الشرائح بمختلف الفئات السنية، والنموذج الأبرز هذه الأيام يتجسد في برنامج صيف السعودية الذي أعلنت عنه "روح السعودية" الهوية الرسمية للسياحة السعودية، التي تشرف عليها الهيئة السعودية للسياحة، والتي تستمر لنهاية شهر سبتمبر من العام الجاري 2022.