القطاع السياحي الخاص يثري برنامج صيف السعودية "جوي وأجوائي" بعروض وباقات وخصومات غير مسبوقة

تواصل المملكة العربية السعودية خطواتها المتسارعة لتعزيز مكانتها على خارطة السياحة العالمية؛ عبر دعم حكومي مستمر، وتعاون بين منظومة السياحة السعودية وبقية الجهات الحكومية، وتكامل بين القطاع الحكومي والخاص؛ لإنجاح البرامج والمواسم والفعاليات التي تستقطب السياح من الداخل والخارج، وتلبي تطلعات جميع الشرائح بمختلف الفئات السنية، والنموذج الأبرز هذه الأيام يتجسد في برنامج صيف السعودية الذي أعلنت عنه "روح السعودية" الهوية الرسمية للسياحة السعودية، التي تشرف عليها الهيئة السعودية للسياحة، والتي تستمر لنهاية شهر سبتمبر من العام الجاري 2022.
ضمن برنامج صيف السعودية "جوي وأجوائي" قدم القطاع السياحي الخاص جملة من العروض والباقات المتميزة والغير مسبوقة؛ سواء في تذاكر الطيران أو التنقل البري أو الفنادق والسكن التشاركي أو التجارب السياحية الملهمة؛ في كل من جدة والطائف وعسير.
وقدمت شركة المسافر للسياح من الداخل والخارج عروضاً وتخفيضات غير مسبوقة لتذاكر الرحلات الجوية المتجهة إلى الوجهات السياحية في جدة والطائف وعسير، كما قدمت الخطوط السعودية العديد من الباقات للعائلة والمجموعات، بالإضافة إلى نظام الحوافز والنقاط والمكافآت، التي مكّنت الأسرة من التخطيط لإجازة ممتعة، تشمل أكثر من محطة للاستمتاع بالزخم السياحي الرائع.
ومن الجو إلى الأرض؛ حيث تفاعلت شركات تأجير السيارات الشهيرة مثل يلو والمفتاح وإي كار وغيرها، بالإضافة إلى شركات توصيل الركاب كريم وجيني وبولت، عبر تقديم عروض وخصومات ومزايا كبرى تشمل قيمة الإيجار اليومي وعدد الأميال وتخفيضات على قيمة شحن وتسليم المركبات التي تتنقل من وجهة سياحية إلى أخرى، بالإضافة إلى خصومات كبرى تقدمها شركات توصيل الركاب مثل كريم وجيني وبولت.
كما تمثل الخصومات والباقات والتسهيلات المقدمة للإقامة؛ في الفنادق أو السكن التشاركي مثل قاذر إن ومبات، أحد أهم عناصر جذب السياح وتميز وسلاسة التجربة السياحية، حيث الفنادق الشهيرة في جدة والطائف وعسير، مثل هيلتون وشانقريلا والبيلسان وفيوز والروز وود وأكور، التي قدمت عروضاً مذهلة وليالي مجانية، هذا بالإضافة لما تقدمه شركات تنظيم الفعاليات والرحلات وتقديم التجارب السياحية المتكاملة مزايا كبرى وأسعار في متناول الجميع.
وبإمكان السائح زيارة التطبيق أو الموقع الإلكتروني لمنصة "روح السعودية" للاطلاع على كل العروض وأدق التفاصيل، المقدمة لسياح الداخل والخارج بثمان لغات، كما يستقبل مركز خدمة السياح على الرقم (٩٣٠) الاستفسارات والملاحظات على مدار الساعة.