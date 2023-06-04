وزير الصناعة يبحث مع رئيس الوزراء المصري تعزيز العلاقات بين البلدين

التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، دولة رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية الدكتور مصطفى مدبولي.
جاء ذلك بحضور وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير صالح، ومن الجانب السعودي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي، وعدد من قيادات منظومة الصناعة والثروة المعدنية، وذلك ضمن زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية.
وبحث اللقاء فرص تعزيز الشراكة بين البلدين في قطاعَي الصناعة والتعدين، ومناقشة استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفّرها الإستراتيجيات الوطنية للصناعة في البلدين الشقيقين.
كما جرت مناقشة سبل زيادة نفاذ الصادرات غير النفطية بين الجانبين، والاستفادة من الإمكانات والمقومات الاقتصادية الكبيرة التي يتمتّع بها البلدان الشقيقان، بما يحقق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة.
يذكر أن وزير الصناعة والثروة المعدنية بدأ يوم أمس زيارةً رسميةً لجمهورية مصر العربية؛ تأتي في إطار سعي المملكة إلى تعزيز دور قطاعَي الصناعة والتعدين في خريطة الاقتصاد الوطني، وفتح الأبواب للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، إضافةً إلى استعراض الفرص الاستثمارية النوعية، وتسليط الضوء على مبادرات المملكة للنهوض بالقطاعين الاستراتيجيين.