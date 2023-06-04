وزير الصناعة يبحث مع رئيس الوزراء المصري تعزيز العلاقات بين البلدين

جاء ذلك بحضور وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير صالح، ومن الجانب السعودي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي، وعدد من قيادات منظومة الصناعة والثروة المعدنية، وذلك ضمن زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية.