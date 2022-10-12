"رتال" تحصد 5 جوائز في حفل توزيع جوائز العقارات الدولية

وبعد حصادها للخمس جوائز، إحداها فئة خمسة نجوم في بناء وتصميم فنادق جديدة لمشروع رتال رايز وفندق نوبو، علق الرئيس التنفيذي لشركة رتال م.عبدالله بن فيصل البريكان: "أبارك لكل الفائزين في حفل جوائز العقارات حصاد نجاحهم، ونسعد برتال؛ لكوننا أحد أفضل المطورين العقاريين في المنطقة، ونطمح إلى أن نكون الرائدين في القطاع، آملين أن نلتقي مجددًا لنحتفل بمشاريع أكبر، ونحتفي بإنجازات ترتقي لنا وبنا محققين بها رفاهية عالية وجودة حياة".