"رتال" تحصد 5 جوائز في حفل توزيع جوائز العقارات الدولية

احتفلت رتال للتطوير العمراني مساء يوم الخميس الموافق 6/ 10/ 2022 بحصدها لـ5 جوائز خلال حفل توزيع جوائز العقارات الدولية 2022-2023 (International Property Awards) إحدى أبرز الجوائز العالمية في مجال العقارات، وإحدى أهم المنافسات العقارية التي تجرى في المنطقة والمقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مدينة دبي تحديدًا.
وحازت "رتال" للتطوير العمراني على 5 جوائز بدايةً بجائزة في فئة التنمية متعددة الاستخدامات للمملكة العربية السعودية لمشروع رتال بزنس كورت الواقع في مدينة الرياض، وحصلت على جائزة في فئة تطوير وتصميم فنادق جديدة للمملكة العربية السعودية لمشروع رتال رايز وفندق نوبو في مدينة الخبر، وجائزة في فئة تطوير المكاتب للمملكة العربية السعودية لمركز رتال للأعمال في مدينة الخبر، وبجائزة في فئة التطوير السكني لـ 20+ وحدة للمملكة العربية السعودية لرتال رايز، بالإضافة إلى جائزة في فئة وحدات التطوير السكنية الشاهقة للمملكة العربية السعودية لرتال رايز في مدينة الخبر.
وبعد حصادها للخمس جوائز، إحداها فئة خمسة نجوم في بناء وتصميم فنادق جديدة لمشروع رتال رايز وفندق نوبو، علق الرئيس التنفيذي لشركة رتال م.عبدالله بن فيصل البريكان: "أبارك لكل الفائزين في حفل جوائز العقارات حصاد نجاحهم، ونسعد برتال؛ لكوننا أحد أفضل المطورين العقاريين في المنطقة، ونطمح إلى أن نكون الرائدين في القطاع، آملين أن نلتقي مجددًا لنحتفل بمشاريع أكبر، ونحتفي بإنجازات ترتقي لنا وبنا محققين بها رفاهية عالية وجودة حياة".