"الزكاة والضريبة والجمارك" تعزز مكانتها الريادية في إدارة المشاريع باعتراف عالمي

وفي إنجاز جديد يضاف لسجل نجاحات الهيئة وتعزيزها لريادة وتنافسية الكوادر الوطنية إقليميًا وعالميًا، حقق المهندس ماهر الجهني، مدير إدارة عمليات مكتب إدارة المشاريع بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، جائزة أفضل قائد صاعد على مستوى العالم للعام 2023م، حيث تُمنح الجائزة سنويًا من معهد إدارة المشاريع لأكثر قائد مهني شاب استطاع إحداث تأثيرًا مؤسسيًا كبيرًا في إدارة المشاريع المؤسسية من خلال الإدراك السليم للمعايير العالمية في مجال إدارة المشاريع وأفضل الممارسات والأخلاقيات المهنية.