فريق "إغاثي الملك سلمان" يلتقي مفوضَ العون الإنساني في السودان

وسيجري خلال المشروع حفر 31 بئرًا ارتوازيًّا عميقًا، و99 بئرًا ارتوازيًّا متوسّطَ العمق، و160 بئرًا سطحيًّا بمضخّة يدوية، مع جميع ملحقاتها من خزانات ومنظومات طاقة شمسية، مع تدريب المجتمع المحلي؛ وذلك بهدف توفير مياه صالحة للشرب في المناطق المستهدفة بالنيجر، والمساعدة في تخفيف معاناة الأسر من جلب المياه من أماكن بعيدة، والإسهام في تثبيت الاستقرار والأمن الاجتماعي بتوفير المياه التي تلبّي حاجة الجميع.