فريق "إغاثي الملك سلمان" يلتقي مفوضَ العون الإنساني في السودان

التقى فريقُ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في مدينة بورتسودان، أمس؛ المفوضَ العام لمفوضية العون الإنساني في السودان الدكتور نجم الدين موسى عبد الكريم.
وشهد اللقاءُ بحثَ التطور الملحوظ في إدخال المساعدات السعودية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الحاضرة في مدينة بورتسودان، معربين عن التطلع إلى استمرار دعم تلك الجهات للأعمال التي يقدّمها مركز الملك سلمان للإغاثة لتحقيق سرعة إيصال المساعدات لمستحقّيها والاستفادة منها.
ونوّه الدكتور نجم الدين موسى عبد الكريم، إلى استجابة المملكة السريعة لتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين عبر الجسر الجوي الإغاثي، وإيصال تلك المساعدات للأسر النازحة في الوقت المناسب، مقدّمًا شكرَه الجزيل على مجمل المعونات التي قدّمتها المملكة ممثلة في المركز للشعب السوداني، في جميع الأزمات والمحن التي مرت بهم.
من جهة أخرى التقى مساعدُ المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج، المهندس أحمد بن علي البيز، في مقر المركز بالرياض اليوم؛ سفيرَ جمهورية طاجيكستان لدى المملكة أكرم كريمي.
وتضمّن اللقاءُ بحثَ الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتّصلة بالشؤون الإغاثية والإنسانية، ومستجدّات المشاريع التي ينفذها المركز في طاجيكستان.
وأشاد أكرم كريمي بالدعم السعودي المقدم لبلاده في جميع المجالات، منوهًا إلى الأداء المهني المتميز للمركز في ميدان العمل الإنساني.
على صعيد ثانٍ وقّع مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، اتفاقيةَ تعاون مشترك مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني لحفر 290 بئرًا في مدن: دوسو، تيلابيري، طاوا، مرادي، زندر بجمهورية النيجر، ضمن مشروع سقيا الخير، يستفيد منها 393.390 فردًا، بقيمة تقارب 3 ملايين دولار أمريكي.
ووقّع الاتفاقيةَ مساعدُ المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، في مقر المركز بالرياض.
وسيجري خلال المشروع حفر 31 بئرًا ارتوازيًّا عميقًا، و99 بئرًا ارتوازيًّا متوسّطَ العمق، و160 بئرًا سطحيًّا بمضخّة يدوية، مع جميع ملحقاتها من خزانات ومنظومات طاقة شمسية، مع تدريب المجتمع المحلي؛ وذلك بهدف توفير مياه صالحة للشرب في المناطق المستهدفة بالنيجر، والمساعدة في تخفيف معاناة الأسر من جلب المياه من أماكن بعيدة، والإسهام في تثبيت الاستقرار والأمن الاجتماعي بتوفير المياه التي تلبّي حاجة الجميع.
ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من المملكة العربية السعودية، ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة، لتوفير المياه الصالحة للشرب، ودعم مشاريع المياه والإصحاح البيئي في الدول ذات الاحتياج حول العالم.
من ناحية أخرى وزّع مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 3.000 كرتون تمر للنازحين والأسر الأكثر احتياجًا وذوي الاحتياجات الخاصة، بمديريتَي العبر وسيئون بمحافظة حضرموت، استفاد منها 18.000 فرد.
وتأتي هذه المساعدات ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدّمها المملكة من خلال المركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق، جراء الأزمة الإنسانية التي تمرّ بهم.
إلى ذلك قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتسليم الدفعة الثالثة من مستحقّات الكفالة المعيشية لـ111 عائلة سورية لاجئة في محافظة إربد بالمملكة الأردنية الهاشمية، ضمن مشروع الدعم السكني للأسر السورية، وذلك بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.
وتم اختيار الأسر المستفيدة بالتنسيق مع الجمعيات المحلية في محافظة إربد.
يذكر أن المشروع تم إطلاقه على مدى ثلاث سنوات لتأمين سكن وكفالات لصالح أسر اللاجئين السوريين في الأردن، الذي من ضمن شروطه: أن يكون رب الأسرة أو أحد أفراد العائلة ممن ليست لديهم القدرة على الحركة وممارسة حياته الطبيعية؛ مما يؤثر على قيامه بتأمين مصدر الدخل أو القوت اليومي لعائلته.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدّمة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتحسين الظروف المعيشية للاجئين السوريين في مختلف مواقع تواجدهم.