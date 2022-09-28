"يلو" راعيًا استراتيجيًا لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2022

للعام الثاني على التوالي تتواجد شركة الوفاق لحلول النقل "يلو" راعيًا استراتيجيًا لمعرض الرياض الدولي للكتاب المقام خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 8 أكتوبر 2022م، استمرارًا لجهود الشركة في تفعيل رسالتها الاجتماعية في الجانب الثقافي، والتي انطلقت مع إطلاق مبادرة الشركة #اقرا_مع_يلو.
وكعادتها فلن تقتصر مشاركة "يلو" على رعاية هذا الحدث الثقافي الضخم، بل سوف تقوم الشركة بتنظيم العديد من الفعاليات في ركن الأطفال بالمعرض؛ لتشجيع هذه الفئة العمرية على القراءة وتعريفهم بفوائدها العظيمة.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل "يلو" محمد النجران اهتمام الشركة بدعم المجال الثقافي؛ لدوره المهم في تفعيل جودة الحياة والارتقاء بالفرد والمجتمع، وتابع قائلًا: إن التحول الإيجابي الكبير الذي تعيشه بلادنا والنهضة الشاملة لا نستطيع أمامها إلا أن نكون سواعد تعمل في هذه المسيرة المباركة، لذلك لا نتردد في "يلو" بالمساهمة والدعم من خلال إطلاق مبادرات خاصة بنا، أو برعاية الفعاليات والأنشطة التي تطلقها الجهات المختصة؛ ومنها الحدث العالمي الضخم الذي سوف تعيشه عاصمتنا الحبيبة الرياض بإقامة معرض الرياض الدولي للكتاب الذي يعد ظاهرة ثقافية سنوية نعتز بأن نتواجد كشريك استراتيجي له للعام الثاني على التوالي.
يُذكر أن شركة الوفاق لحلول النقل "يلو" لها العديد من المساهمات الاجتماعية البارزة، حيث إنها الراعي الرسمي لدوري يلو لأندية الدرجة الأولى، وترعى عددًا من الأندية في دوري كأس "روشن" للمحترفين، ورعاية عدد من المسابقات والبطولات في الألعاب المختلفة، بالإضافة لرعايتها لعدد من الفعاليات السياحية والتي كان آخرها في مدينة حائل، والعديد من المساهمات الأخرى.