"يلو" راعيًا استراتيجيًا لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2022

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل "يلو" محمد النجران اهتمام الشركة بدعم المجال الثقافي؛ لدوره المهم في تفعيل جودة الحياة والارتقاء بالفرد والمجتمع، وتابع قائلًا: إن التحول الإيجابي الكبير الذي تعيشه بلادنا والنهضة الشاملة لا نستطيع أمامها إلا أن نكون سواعد تعمل في هذه المسيرة المباركة، لذلك لا نتردد في "يلو" بالمساهمة والدعم من خلال إطلاق مبادرات خاصة بنا، أو برعاية الفعاليات والأنشطة التي تطلقها الجهات المختصة؛ ومنها الحدث العالمي الضخم الذي سوف تعيشه عاصمتنا الحبيبة الرياض بإقامة معرض الرياض الدولي للكتاب الذي يعد ظاهرة ثقافية سنوية نعتز بأن نتواجد كشريك استراتيجي له للعام الثاني على التوالي.