"بافرط": اقتربنا من جعل المملكة وجهة ترفيهية عالمية وسنستقبل أكثر من ربع مليون زائر يومياً

وعما تحقق من نجاح لـموسم الرياض في العام الماضي أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه المهندس فيصل بافرط في حديثه لنشرة الرابعة، بأن الموسم استقبل 15 مليون زائر من بينهم 1.3 مليون سائح من الخارج، مضيفاً: "سنستقبل 250 ألف زائر ء خلال هذا العام في مختلف مناطق الموسم".