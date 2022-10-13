"بافرط": اقتربنا من جعل المملكة وجهة ترفيهية عالمية وسنستقبل أكثر من ربع مليون زائر يومياً
كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه المهندس فيصل بافرط عن الجديد في موسم الرياض 2023.
مؤكداً أن من أهم أهداف موسم الرياض جعل المملكة وجهة ترفيهية عالمية وقد اقتربنا من تحقيق هذا الهدف مشيراً بأنه في الموسم تم استضافة أكثر من 15 مليون زائر خلال فترة 6 أشهر من بينهم مليون و300 ألف سائح دولي.
وتفصيلاً، كشف "بافرط" عن تطوير منطقة بوليفارد الرياض ستي بنسبة 30٪ هذا الموسم وتشمل حفلات ومطاعم ومسرحيات ومقاهي وتجارب جديدة.
وأشار إلى عودة منطقة الرياض ونتر وندرلاند إحدى مناطق فعاليات موسم الرياض الترفيهي العالمي ستكون بأكثر من 80 لعبة وتجربة كما أن منطقة المربع تعود بـ8 مطاعم ومقهيين عالمين كما تعود منطقة زمان بفعاليات أقدم مما كانت عليه الموسم الماضي.
كما ستكون هناك شاشات ضخمة في موسم الرياض بانتظار جماهير كأس العالم وهناك 8 مناطق جديدة في نسخة هذا العام.
وعما تحقق من نجاح لـموسم الرياض في العام الماضي أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه المهندس فيصل بافرط في حديثه لنشرة الرابعة، بأن الموسم استقبل 15 مليون زائر من بينهم 1.3 مليون سائح من الخارج، مضيفاً: "سنستقبل 250 ألف زائر ء خلال هذا العام في مختلف مناطق الموسم".
وقال: "موسم الرياض موسم جماهيري وبعد افتتاح 15 منطقة سنستقبل في اليوم أكثر من ربع مليون زائر يومياً من فئات اجتماعية مختلفة".
وبخصوص إيرادات الموسم الاقتصادية أضاف "باطرف": "صدرت عدة تقارير من جهات مختلفة عن الأثر الاقتصادي الإيجابي لموسمي 2019 و2021 وما نعمل عليه هو تعظيم هذا الأثر الاقتصادي في هذا العام".
وكشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه المهندس فيصل بافرط بأن منطقة "فيا رياض" ستستمر بعد انتهاء موسم الرياض بعلامات تجارية وبتجربة مختلفة للزائر من خلال أفخر وأهم التجارب ستقام لأول مرة في المملكة بفندق ضخم 5 نجوم وتجربة سينما جديدة كلياً وسوبرماركت يقدم منتجات حصرية أو بعلامات تجارية لأول مرة في السعودية.
وتنطلق فعاليات موسم الرياض 2022، تحت شعار "فوق الخيال"، يوم 21 أكتوبر الجاري بحفل عالمي يضم عرضاً لسيرك دو سوليه.
ويضم الموسم الجديد 15 منطقة، تتميز كل واحدةٍ منها بطابع ترفيهي خاص.
ويتميز موسم الرياض 2022، بتقديمه لمزيج حصري من التشويق والعصرية، وجعل العاصمة الرياض حاضنةً كبرى ووجهةً مفضلة ومساحة محفزة، تتجاوز المخيلة المحلية والعالمية، بما توفره للسكان والزوار، فضلاً عن المساهمة في رفع مستوى صناعة قطاع الترفيه، وترسيخ مكانة المملكة كواحدة من أبرز الوجهات الترفيهية على مستوى المنطقة والعالم.