أمير مكة يعلن نجاح موسم الحج ويؤكد: لم يأتِ وليد الصدفة



وأكد أنّ ما نشهده من نجاحات في كل حج لم يأتِ وليد الصدفة بل كان بعد توفيق الله بفضل ما توليه قيادة هذه البلاد منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن يرحمه الله وأبناؤه البررة من بعده حتى العهد الزاهر لسيدي الملك سلمان بن عبدالعزيز ، ولعل اختيار مسمى خادم الحرمين الشريفين لملوك هذه البلاد خير دليل على العناية والاهتمام الذي توليه بالمقدسات وقاصديها ، ولقد خصّ الله السعوديين بميزة خدمة هذه البقاع وسيواصلون العمل دون كلل أو تقاعس لتكون أنموذجاً فريداً ومتميزاً."