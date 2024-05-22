مكة المكرّمة.. إطلاق بطاقة "مُعان" لخدمة كِبار السن والأشخاص ذوي الاعاقة والجنود المرابطين

وبيّنت أن شروط الحصول على البطاقة تكمن في أن يكون مقدم الطلب من فئة الأشخاص ذوي الاعاقة، أو من كِبار السن 65 سنة وما فوق، أو من أصحاب الأمراض المزمنة، أو من المشاركين من جنودنا البواسل في الحدود والثغور، حيث يمكن الحصول على البطاقة من خلال التواصل عبر البريد الإلكتروني csu@holymakkah.gov.sa وإرفاق المستندات المطلوبة متضمنة صورة من الهوية الوطنية، والعنوان الوطني، ورقم الجوّال، ومستند إثبات الحالة، وذلك لاستخراج البطاقة والحصول على كافة التسهيلات، أو من خلال التواصل هاتفياً مع "الأمانة" على الرقم 940.