مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم.. 43 مئوية

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ43 مئوية؛ فيما سجلت أبها أقل درجة حرارة 17 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرمة 43 مئوية، وشرورة 41 درجة، وكل من المدينة المنورة وبريدة وسكاكا ووادي الدواسر وحفر الباطن والخرج 40 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت أبها في أدنى القائمة بـ17 مئوية، تليها الباحة 18 درجة، والطائف 19 مئوية، وطريف والقريات 20 درجة.
وسجلت أبها والباحة وينبع وجازان والوجه أعلى رطوبة بنسبة 90% و85%.