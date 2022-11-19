أكثر من مليون طالب وطالبة في الرياض يؤدون اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول.. غدًا

ونوه الركبان إلى عدم إعادة اختبار نهاية الفصل لأي طالب، موضحًا أن لمديري ومديرات المدارس صلاحيةَ تطبيق الاختبارات البديلة للغائبين بأعذار مقبولة دون الحاجة لموافقة إدارة الاختبارات والقبول، خلال الأسبوعين الأول والثاني من الفصل الثاني، مؤكدًا أهمية إنهاء رصد أعمال نهاية الفصل ومواد التقويم التكويني، وإصدار إشعارات النتائج لمرحلة رياض الأطفال والصفوف الأول والثاني الابتدائي بنظام نور، وكذلك رصد أعمال السنة ومواد التقويم التكويني لطلاب الصفوف الثالث الابتدائي وحتى الثالث الثانوي، فضلًا عن رصد النتائج وإصدار الإشعارات، وذلك قبل يوم الخميس الموافق ٣٠/ ٤/ ١٤٤٤هـ.