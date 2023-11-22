بـ 34 و9 مئوية.. أعلى وأدنى درجة حرارة مسجلة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت ينبع أعلى درجة حرارة 34 مئوية، فيما سجلت السودة وطريف 9 درجات فقط .
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في مكة المكرّمة وجدة وجازان 33 مئوية ووادي الدواسر وشرورة والقنفذة 32 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت طريف والسودة في أدنى القائمة بـ 9 درجات، تليها حائل وعرعر ورفحاء والقريات بـ 10 درجات، ثم تبوك وسكاكا 11 مئوية.
وسجلت الباحة والدوادمي والأحساء والخرج والسودة أعلى نسبة رطوبة 95%.