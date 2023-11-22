بـ 34 و9 مئوية.. أعلى وأدنى درجة حرارة مسجلة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت ينبع أعلى درجة حرارة 34 مئوية، فيما سجلت السودة وطريف 9 درجات فقط .