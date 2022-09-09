"تعليم المملكة" يخالف التوقعات السلبية للتقارير الدولية عن تراجع التعليم على مستوى العالم ويستمر في تحقيق التقدم

وتصدّر "تعليم المملكة" قائمة الدول العربية، وحل في المرتبة 30 عالميًا في مؤشر "نيتشر" البريطاني لتقييم الدول والجامعات والمؤسسات الحكومية والخاصة لعام 2022 في جودة الأبحاث العلمية، وقفز تصنيف الجامعات السعودية في مؤشر تصنيف QS للجامعات العالمية إلى 16 جامعة في عام 2023 بزيادة 7 جامعات عن التصنيف الصادر عام 2019، حيث كان عدد الجامعات حينها 9 جامعات، محققة نموًا طرديًا على مدى خمس سنوات متتالية، كذلك ارتفع عدد ‫الجامعات السعودية إلى 22 جامعة في ‫تصنيف "التايمز البريطاني" للجامعات ذات التأثير في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للعام 2022؛ مقارنة بـ 3 جامعات في عام 2019.