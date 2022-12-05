"الصحة": 8 نصائح لسلامتك أثناء هطول الأمطار احرص عليها

قدّمت وزارة الصحة عدداً من النصائح التي يجب اتباعها أثناء هطول الأمطار؛ بينها البقاء بالمنزل، وعدم الإطالة في الجلوس المباشر تحت الأمطار، وارتداء معاطف أو حمل مظلات للحماية من البلل.
ونصحت الوزارة في إنفوجراف على حسابها بتويتر لتجنب الإصابة بعدوى نواقل الأمراض، بضرورة تجنُّب أماكن تجمعات الأمطار وارتداء الملابس ذات الأكمام الطويلة، وتغطية الساقين واستخدام الكريمات الطاردة للحشرات عند اللزوم والشباك لتضييق فتحات الأبواب والنوافذ لمنع دخول الحشرات، وارتداء الأحذية المانعة للانزلاق لعدم التعرُّض للسقوط والإصابة.