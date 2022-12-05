"الصحة": 8 نصائح لسلامتك أثناء هطول الأمطار احرص عليها

قدّمت وزارة الصحة عدداً من النصائح التي يجب اتباعها أثناء هطول الأمطار؛ بينها البقاء بالمنزل، وعدم الإطالة في الجلوس المباشر تحت الأمطار، وارتداء معاطف أو حمل مظلات للحماية من البلل.