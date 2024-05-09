حرس الحدود بجازان يقبض على 3 مخالفين لتهريبهم 60 كجم قات

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الأثيوبية؛ لتهريبهم (60) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وفي ضبطية أخرى، قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مخالِف لنظام أمن الحدود من الجنسية الأثيوبية لتهريبه مادة الأمفيتامين المخدر بمحافظة الدائر.
وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و (999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.