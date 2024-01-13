غدًا.. عودة الطلاب والطالبات لمقاعد الدراسة بعد إجازة مدتها 10 أيام

تبدأ يوم غد الأحد عودةُ الطلاب والطالبات لمقاعد الدراسة، بعد إجازة مدتها 10 أيام في منتصف الفصل الثاني.
وتستأنف الدراسة بعد الإجازة بتاريخ الغد "2/ 7/ 1445هـ"، وتستمرّ حتى نهاية دوام يوم الخميس 12/ 8/ 1445هـ؛ حيث تبدأ إجازة الفصل الدراسي الثاني.
ويبدأ الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد "22/ 8/ 1445هـ" الموافق "3/ 3/ 2024م"، وتتخلّله إجازة عيد الفطر بنهاية دوام الخميس "18/ 9/ 1445هـ" الموافق "28/ 3/ 2024م"، وتستأنف الدراسة بعد إجازة عيد الفطر يوم الاثنين "6/ 10/ 1445هـ" الموافق "15/ 4/ 2024م"، وتتخلّلها إجازة مطولة بتاريخ "23/ 10/ 1445هـ" الموافق "2/ 5/ 2024م"، وينتهي العام الدراسي بنهاية دوام يوم الاثنين "4/ 12/ 1445هـ" الموافق "10/ 6/ 2024م".