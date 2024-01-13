غدًا.. عودة الطلاب والطالبات لمقاعد الدراسة بعد إجازة مدتها 10 أيام

ويبدأ الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد "22/ 8/ 1445هـ" الموافق "3/ 3/ 2024م"، وتتخلّله إجازة عيد الفطر بنهاية دوام الخميس "18/ 9/ 1445هـ" الموافق "28/ 3/ 2024م"، وتستأنف الدراسة بعد إجازة عيد الفطر يوم الاثنين "6/ 10/ 1445هـ" الموافق "15/ 4/ 2024م"، وتتخلّلها إجازة مطولة بتاريخ "23/ 10/ 1445هـ" الموافق "2/ 5/ 2024م"، وينتهي العام الدراسي بنهاية دوام يوم الاثنين "4/ 12/ 1445هـ" الموافق "10/ 6/ 2024م".