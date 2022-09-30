السعودية تزيل ٢ مليون مقطع فيديو من "تيك توك" لهذه الأسباب

وأشار التقرير الذي نشره موقع "تيرا" العالمي المتخصص في التكنولوجيا، أن السعودية حذفت ما لا يقل عن ٢ مليون مقطع من البرنامج بسبب محتوى تعرٍ وإساءات للأديان، وتنمر ضد الأطفال وتحرش وسوء السلوك والعنف، وأخرى تنتهك سلامة القاصرين.