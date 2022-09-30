السعودية تزيل ٢ مليون مقطع فيديو من "تيك توك" لهذه الأسباب

كشف تقرير حديث أصدره البرنامج الشهير "تيك توك" أنه تمت إزالة ما لا يقل عن ١١٣ مليونًا و٨٠٩ آلاف مقطع فيديو من المنصة في الربع الثاني من العام الجاري ٢٠٢٢.
وأشار التقرير الذي نشره موقع "تيرا" العالمي المتخصص في التكنولوجيا، أن السعودية حذفت ما لا يقل عن ٢ مليون مقطع من البرنامج بسبب محتوى تعرٍ وإساءات للأديان، وتنمر ضد الأطفال وتحرش وسوء السلوك والعنف، وأخرى تنتهك سلامة القاصرين.
ووفقاً لتقارير صدرت مطلع العام الجاري أن هناك أكثر من ٢٢ مليون سعودي من جميع الأعمار يستخدمون منصة تيك توك.
كما حذفت الولايات المتحدة الأمريكية خلال ذات الفترة ما يقرب من 18 مليون محتوى، وباكستان ١٥ مليونًا، وكل من إندونيسيا والفلبين أكثر من ٩ ملايين، والمكسيك والعراق وتركيا وتايلاند أكثر من ٢ مليون مقطع فيديو.