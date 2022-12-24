"آل الشيخ": نبذ ما ليس من الإسلام نجاة للأمة من فتن المبطلين والمرتزقة

شدد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على أهمية عدم السماح بإدخال ما ليس من الإسلام في شيء، لتجنب الفتن التي يفتح بابها عمل المبطلين والمرتزقة، ومن يستخدمون المسلمين لتحقيق مصالحهم الخاصة، مؤكّدًا أن مؤتمر "آسيان الثاني" نبه وذكر أن الجامع الأوحد هو التمسك بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وفق فهم السلف الصالح، والتمسك بعقيدة التوحيد الصافية، التي هي النجاة لكل من تمسك بها في الدنيا والآخرة، وهي الطريق الآمن الذي يوصل إلى ما يريده الله ويأمله من الخلق".