بمعلومات وافية عن المملكة.. اللوحة التفاعلية لـ‏"سعوديبيا" بواحة الإعلام تثري الوفود الإعلامية

وتمثل الموسوعة التي تأتي ضمن برنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج رؤية المملكة 2030، مرجعية وطنية ومصدرًا لنشر وتوثيق شؤون المملكة، حيث يتمكن زائر المنصة خاصة من الباحثين، من الاستفادة من المحتوى المكتوب والمرئي والمسموع، وذلك عبر المنصة باعتبارها مرجعية رسمية.