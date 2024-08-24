حذف كلمة "المعوقين" في نظام العمل الجديد.. وإلغاء 7 مواد

يُذكر أن الجريدة الرسمية، قد نشرت اليوم السبت، تفاصيل قرار مجلس الوزراء، القاضي بالموافقة على تعديل نظام العمل، الذي يبدأ العمل به بعد 180 يومًا من تاريخ نشره، واشتمل على العديد من التعديلات والإضافات.