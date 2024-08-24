حذف كلمة "المعوقين" في نظام العمل الجديد.. وإلغاء 7 مواد

تضمن نظام العمل الجديد، تعديل اسم الفصل الثاني من الباب الثاني، ليكون توظيف "ذوي الإعاقة" محل كلمة "المعوقين"، وعبارة "التي يشغلها ذوو الإعاقة" محل "التي يشغلها المعوقون" الواردة في المادة الثامنة والعشرين.
وتقرر إلغاء سبع مواد: الخامسة والتسعين بعد المائة، والسابعة والتسعين بعد المائة، والثالثة بعد المائتين، والخامسة بعد المائتين، والسادسة بعد المائتين، والسابعة بعد المائتين، والثامنة بعد المائتين.
يُذكر أن الجريدة الرسمية، قد نشرت اليوم السبت، تفاصيل قرار مجلس الوزراء، القاضي بالموافقة على تعديل نظام العمل، الذي يبدأ العمل به بعد 180 يومًا من تاريخ نشره، واشتمل على العديد من التعديلات والإضافات.