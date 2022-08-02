"إثارة" تنتزع أسرع توقيت بسباق فئة اللقايا للأشواط الصباحية بمهرجان الهجن

أبهرت البكرة "إثارة" لمالكها فهد بن طالب المري، الحضور أثناء مشاركتها في الشوط السابع من سباقات اليوم الثاني لفئة اللقايا، والذي أهلها للفوز بالمركز الأول والمطية الأسرع خلال الـ12 شوطًا في توقيت قياسي بـ(6:21.762) دقائق في الفترة الصباحية لمسافة 4كم، ضمن الأشواط التمهيدية بمهرجان ولي العهد للهجن 2022.