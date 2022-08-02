"إثارة" تنتزع أسرع توقيت بسباق فئة اللقايا للأشواط الصباحية بمهرجان الهجن

أبهرت البكرة "إثارة" لمالكها فهد بن طالب المري، الحضور أثناء مشاركتها في الشوط السابع من سباقات اليوم الثاني لفئة اللقايا، والذي أهلها للفوز بالمركز الأول والمطية الأسرع خلال الـ12 شوطًا في توقيت قياسي بـ(6:21.762) دقائق في الفترة الصباحية لمسافة 4كم، ضمن الأشواط التمهيدية بمهرجان ولي العهد للهجن 2022.
وأشاد عدد من الحضور والمراقبين بأدائها والمخزون اللياقي لديها؛ مشيرين إلى أنها صاحبة إنجازات سابقة وتنحدر من سلالات قوية.
فيما جاءت نتائج الفائزين بالمراكز الأولى بالأشواط الـ11 الأخرى كالتالي: "شنذارة" لـسعد مسعود المري، "شاهين" لـعبيد حرب العمراني، "غناتي" لـتركي سيف العتيبي، "النايف" لـنايل راشد الشامسي، "بنت السنافي" لـمحمد حمد المري، "شاهين" لـمحمد عبدالله الهمامي، "صيت" لـمزيد سمير الشمري، "هقوه" لـحمد محمد المري، "شاهين" لـعوض صالح آل رزق، "كيف" لـسالم الرملي العامري، وأخيرًا "شاهين" لـراشد علي المري.