لا تستعجلوا.. الحصيني: التمر سينضج بنهاية النجم الأول من سهيل

وأوضح أن السبب هو تأخر الحر الشديد هذا العام حتى منتصف فصل الصيف، والحرارة كانت في بداية فصل الصيف مقبولة حتى منتصف الصيف، ورغم ارتفاع الحرارة لكن كانت الحرارة حول معدلها الطبيعي؛ وبالتالي كان نضج التمر بشكل متدرج، وهذا يعتبر في صالح المزارع بحيث يسوق التمور في فترة أطول ويكون العائد المالي أفضل، وكذلك بالنسبة للمستهلك حيث تطول فترة الرطب "الخراف"، بالإضافة إلى قلة الغبار طوال فصل الصيف هذا العام، ومن ذلك عدم عطش النخيل بسبب وفرة المياه هذا العام نتيجة لسيول العام الماضي، وهذا يساعد على جودة المحصول.