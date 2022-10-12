"السليمان العقارية" تحصد جائزة "International Property Awards" للمطورين العقاريين 2022

وجمع الحفل نخبة من الشركات العالمية المتخصصة في مجالات القطاع العقاري والاستشارات الهندسية، والتصاميم المعمارية والداخلية؛ حيث سلطت الجائزة الضوء على إنجازات شركة "السليمان العقارية" التي تم اختيارها على الدور الذي حققته في تصميم وتطوير سلسلة من المشاريع العقارية والمجمعات السكنية، ولدعمها للسوق العقاري في السعودية، والارتقاء بسبل معيشة ساكنيها ومنحهم مجمعات ومنتجات سكنية عالية الجودة والموثوقية تتوافق مع رؤية السعودية 2030.