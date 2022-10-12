"السليمان العقارية" تحصد جائزة "International Property Awards" للمطورين العقاريين 2022

حصدت "السليمان العقارية" الشركة العقارية الرائدة في مجال التطوير العقاري في السعودية، جائزة "International Property Awards" لفئة التطوير العقاري من قِبَل المنظمة البريطانية الرائدة في مجال الجوائز العقارية "إنترناشيونال بروبرتي آوردز"، في الحفل المُقام لتكريم الفائزين بدبي، والتي يشرف عليها نخبـة من المحكّميـن الدولييـن حـول العالـم والمتخصصين في مجالات الاستشارات الهندسية والتصميم المعماري والتطوير العقاري.
وجمع الحفل نخبة من الشركات العالمية المتخصصة في مجالات القطاع العقاري والاستشارات الهندسية، والتصاميم المعمارية والداخلية؛ حيث سلطت الجائزة الضوء على إنجازات شركة "السليمان العقارية" التي تم اختيارها على الدور الذي حققته في تصميم وتطوير سلسلة من المشاريع العقارية والمجمعات السكنية، ولدعمها للسوق العقاري في السعودية، والارتقاء بسبل معيشة ساكنيها ومنحهم مجمعات ومنتجات سكنية عالية الجودة والموثوقية تتوافق مع رؤية السعودية 2030.
وقال بدر بن محمد السليمان نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للسليمان العقارية: "نحن فخورون بحصولنا على هذه الجائزة، ونعتز بالتزامنا بتقديم أفضل الخيارات السكنية من منتجات ومجتمعات وتلبية كافة احتياجات وأذواق العائلة السعودية، والحرص الدائم على تنمية وتطوير مشاريعنا السكنية وتدشين مشاريع جديدة تلبي احتياجات السوق العقاري بتوفير حلول سكنية مثالية عالية الجودة؛ حيث إننا متطلعون دائمًا لطرح مشاريع سكنية متكاملة ترتقي بتطلعات الأسرة السعودية".
بدوره، قال المهندس حمزة البستنجي، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة للسليمان العقارية: "نعتز في السليمان العقارية بتولي دور بارز لتحفيز السوق العقاري السعودي، بتقديم أفضل الخيارات السكنية؛ حيث يأتي فوزنا بجائزة "International Property Awards" لفئة التطوير العقاري دليلًا على حجم أهدافنا الطموحة وثمار الجهود المقدمة لدعم السوق العقاري في المملكة والارتقاء بسبل معيشة ساكنيها ومنحهم منتجات ومجمعات سكنية ترتقي بتطلعاتهم. ولا شك أن إنجازاتنا تدعم رؤية السعودية 2030 من خلال تطوير مشاريع تُعنى برفع جودة حياة السكن".