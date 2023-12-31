تعرَّف على الشروط.. وظائف أكاديمية شاغرة لحملة الماجستير والدكتوراه بجامعة نجران

وحددت الجامعة متطلبات التقديم بصورة مصدقة من المؤهل المطلوب، وصور معتمدة من المعادلات في حال كان المؤهل من خارج المملكة، وكذلك صورة من الخبرات الأكاديمية، والهوية الوطنية سارية المفعول، إضافة إلى صورة من شهادة التصنيف المهني وبطاقة التسجيل المهني وشهادة إتمام سنة الامتياز في حال التقدم للتعاون في الكليات الطبية، وموافقة جهة عمل الموظف في القطاعين الحكومي والخاص، أو تقديم (برنت) من نظام أبشر أو توكلنا يثبت أن المتقدم غير موظف، على أن تُرفع كامل المستندات المطلوبة عبر البريد الإلكتروني الخاص بكل كلية.