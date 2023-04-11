"النيابة العامة": ‏يحظر الشروع في ارتكاب أي أفعال احتيالية للاستيلاء على مال الغير

وقالت عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "يعاقب كل من شرع في الاستيلاء على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً أو أكثر ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام، بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة على الجريمة التامة".