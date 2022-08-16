"الأرصاد": هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح على جازان وعسير والباحة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، ألا تزال الفرصة مهيّأةً لهطول أمطارٍ رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على مناطق: جازان، عسير، الباحة، إضافة إلى استمرار فرصة تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك؛ يمتد تأثيرها إلى أجزاءٍ من منطقة الجوف، كذلك على أجزاءٍ من منطقة نجران، والأجزاء الجنوبية من منطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي)، ولايزال النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من شرق المملكة ووسطها.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية تتحول شمالية شرقية بسرعة 10 - 25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.