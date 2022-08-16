"الأرصاد": هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح على جازان وعسير والباحة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، ألا تزال الفرصة مهيّأةً لهطول أمطارٍ رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على مناطق: جازان، عسير، الباحة، إضافة إلى استمرار فرصة تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك؛ يمتد تأثيرها إلى أجزاءٍ من منطقة الجوف، كذلك على أجزاءٍ من منطقة نجران، والأجزاء الجنوبية من منطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي)، ولايزال النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من شرق المملكة ووسطها.