أمطار الفجر على جازان تدفع المتنزهين للخروج والاستمتاع بالشواطئ والحدائق.. و"المدني" يتفاعل

تعيش منطقةُ جازان، منذ فجر اليوم، أمطارًا غزيرة أسهمت في تنقية الجو من العوالق الترابية، بينما عجّت شواطئُ وحدائق المنطقة منذ الصباح الباكر بالمتنزهين والزوار الذين جذبتهم المشاهدُ الطبيعية.
وجدّدت مديريةُ الدفاع المدني بمنطقة جازان تحذيراتِها للجميع بأخذ الحيطة والحذر، بناء على ورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد يشير لتعرض المنطقة لنشاط رياح سطحية وشبه انعدام رؤية وهطول أمطار ما بين المتوسّطة إلى الغزيرة.
وأهاب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والتقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات؛ ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.
وأكد اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيُّؤ لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.