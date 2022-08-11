عمليات الهلال الأحمر بالحدود الشمالية تتلقى 122 بلاغًا خلال أسبوع

قال مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الحدود الشمالية نواف بن مياح العنزي: إن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الحدود الشمالية، تلقت 122 بلاغًا، خلال الأسبوع الماضي.
وأضاف: أن إجمالي الحالات المنقولة إلى المنشآت الطبية بالمنطقة بلغ 111 حالة، بينما التي قدمت لها الرعاية والخدمة الطبية الطارئة في الموقع ولم تستدع النقل للمنشآت الطبية بلغت 11 حالة.
وأوضح "العنزي" لـ"سبق" أن الهيئة كثفت برامجها التدريبية والتوعوية بتسع محاضرات خلال الأسبوع الماضي؛ للتأكيد على أهمية تعلم الإسعافات الأولية.
ولفت إلى أن ذلك يأتي ضمن دورها الاجتماعي لمواجهة الحالات الطارئة -لا سمح الله- حيث استفاد من هذه البرامج 97 متدربًا ومتدرّبة.
وأكد "العنزي" أن فرع الهيئة نفذ خلال الأسبوع الماضي ثلاث مبادرات تطوعية متنوعة، وبرنامج سفراء الحياة للإسعافات الأولية للمتطوعين، شارك في تنفيذها 12 متطوعًا ومتطوعة.
وقال: إنه استفاد من تلك البرامج والمبادرات التطوعية 90 شخصًا من أفراد المجتمع.