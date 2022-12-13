خبير معماري: 8 معايير يجب مراعاتها قبل الشروع في بناء منزل العمر

وأبان الخبير المعماري أنه عند البدء بالحفر يراعى أن يكون على حسب تقرير فحص التربة ولا يتجاوز الجار نزولاً ويجب أن يكون الحفر مكتملاً مع الخزانات والبدء بتصوير أسوار الجيران لتوثيق الأضرار قبل وبعد الحفر ويجب أن يكون هناك تصميم للواجهة والسور في تقدم وتراجع من 10 سم إلى 50 سم ولا يكون هناك تقدم كبير في أعمال العظم يجب أن يكون هنالك توحيد للأبواب والنوافذ أيضًا الحديث عن المنسوب يكون معقولاً في حدود ٤ أمتار مناسب للمنازل لكيلا يكون هنالك درج متعب وأيضًا المبدأ يجب أن تكون مؤسسة بشكل جيد بالسباكة والتكييف تبدأ بعد أعمال الحفر بإحلال التربة وبعدها بفرش الأرض ببلاستيك وبعدها صبة النظافة وتتبع خطوات المخطط الإنشائي المعتمد من الكود السعودي إلى النهاية.