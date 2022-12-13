خبير معماري: 8 معايير يجب مراعاتها قبل الشروع في بناء منزل العمر

حدد خبير معماري معايير تساعد المقبلين على بناء منزل العمر مؤكدًا في الوقت ذاته أنه متى ما تم الالتزام بهذه المعايير فإنه سيمتلك منزلاً مكتمل الإنشاء وذات جودة عالية تدوم معه لأعوام مديدة.
وحدد الخبير المعياري فهد الشمري ثمانية معايير لا بد من أخذ الاعتبار بها عند التفكير في بناء المنزل أولها انتقاء الأرض بذكاء من ناحية الحجم وعرضها من الشارع، ثانيًا تكلفة علاج تربتها ومنسوبها، ثالثًا سلامة الأرض من الأضرار البيئية القوارض والمغنطة العالية والحشرات وقربها من المصانع والمجاري، رابعًا قربها أو بعدها من العمل والأهل وبلد المنشأ، خامسًا نمط عيش السكان، سادسًا اختر دائمًا نظام أحياء الضاحية والخدمات، سابعًا الابتعاد عن تجمعات المدارس والمطاعم، ثامنًا دراسة اتجاه الشمس والريح قبل شراء الأرض.
وأضاف الشمري أنه بعد شراء الأرض لابد من فحص تربتها، وبعد ذلك يتم رفع مساحاتها وتخطيط المنزل بشكل يتوافق مع عدد أفراد الأسرة وأعمارهم وعدد الضيوف رجال ونساء، ومن ثم يتم تقديم الميزانية للمكتب لكي يخطط على حسب ميزانيتك ومن خلالها يتم التعاقد مع مقاول معتمد ويقدم له جدول دفعات لكي يقدم لك جدول أعمال.
وأبان الخبير المعماري أنه عند البدء بالحفر يراعى أن يكون على حسب تقرير فحص التربة ولا يتجاوز الجار نزولاً ويجب أن يكون الحفر مكتملاً مع الخزانات والبدء بتصوير أسوار الجيران لتوثيق الأضرار قبل وبعد الحفر ويجب أن يكون هناك تصميم للواجهة والسور في تقدم وتراجع من 10 سم إلى 50 سم ولا يكون هناك تقدم كبير في أعمال العظم يجب أن يكون هنالك توحيد للأبواب والنوافذ أيضًا الحديث عن المنسوب يكون معقولاً في حدود ٤ أمتار مناسب للمنازل لكيلا يكون هنالك درج متعب وأيضًا المبدأ يجب أن تكون مؤسسة بشكل جيد بالسباكة والتكييف تبدأ بعد أعمال الحفر بإحلال التربة وبعدها بفرش الأرض ببلاستيك وبعدها صبة النظافة وتتبع خطوات المخطط الإنشائي المعتمد من الكود السعودي إلى النهاية.
ونوه "المعماري": احرص عزيزي أن مكتب الإشراف يستلم ويسلم كل عملية إنشائية داخل المبنى مع الحرص أيضًا على تصميم داخلي ثري دي لكي يتم الاختيار الأنسب للتصميم قبل البدء فيه.